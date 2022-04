Alain DE FARIA

Depuis plus de 10 ans j'ai pour mission de manager, d'encadrer, d'animer et d'organiser les moyens humains et techniques afin d'être le garant des objectifs fixés. J'ai toujours œuvré pour faire progresser mes équipes et accompagner mes collaborateurs en maitrisant les 2 volants inhérents à mon poste : la qualité de service, la rentabilité de mon activité.



Mes compétences :

Management

Formation

Communication

Sens du service client

Adaptabilité