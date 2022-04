Alain DEGALLE

Directeur Général spécialiste FMCG



Profil de développeur commercial/marketing

25 ans d'expérience des marchés alimentaires à marques nationales et MDD en grande distribution

Expérience des grands groupes internationaux (DANONE/BONGRAIN/NOVARTIS) mais aussi des groupes familiaux (Teisseire/ALES Groupe).

Expérience multi circuits :GMS, CHR, Magasins Bio, Pharmacies, Grossistes spécialisés et multi Business Model (BtoC/BtoB)

Spécialiste de l'élaboration et la mise en place de stratégies de croissance

Animation de comités de direction et comités executifs

Gestion autonome de P&L, plans à 3 ans, sites industriels



Mes compétences :

GMS

Bio

Grande Consommation

Diététique

Agroalimentaire

Cosmétique

Direction générale

Gestion budgétaire

Management

Innovation

Développement commercial

Stratégie

Pharmacie

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

FMCG

Agro-alimentaire