Alain DELPRAT

Pilotage stratégique et opérationnel de systèmes d’information dans de grands groupes internationaux.

Mise en place et animation de comité de gouvernance des SI avec les membres du Comité Executif.

Transformation de DSI, management d’équipes multiculturelles en environnement matriciel complexe.

Définition de schémas directeurs et direction de projets ERP/ reporting / MES , Engineering PLM et de solution transverse de digitalisation de l'information, cross département à travers des solutions de mobilité.

Industrialisation des processus informatiques (ITIL V3) à travers des modèles de service partagés par zone géographique afin de garantir une amélioration récurrente de la qualité de service tout en réduisant les coûts.

Animation des comités de compliance, sécurité, PMO et architecture fonctionnelle.

Executive MBA, bilingue anglais





Mes compétences :

Business Intelligence

Système d'information

Architecture

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Transformation SI

Management

Business transformation

Outsourcing

top management

SAP NetWeaver MDM

SAP ERP

Oracle

ITIL

Database Administration

Customer Relationship Management