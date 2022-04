Aline AMOROS

Professionnelle, depuis + de 17 ans, du marketing produit et des outils de communication grand public, professionnel et b2b, au plan national et international dans le domaine des télécommunications.

Objectif professionnel : gestion d'un domaine d'activité stratégique en environnement multiculturel avec des enjeux business et manageriaux.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Développement de produits et services

Maîtrise des techniques de communication produits (BtoC et BtoB), corporate, de marque et interne

Audit et conseil à l’international

Capacité à piloter et à négocier avec des prestataires externes

Travail en mode projet et en équipe internationale

Management d’équipe

Anglais courant







