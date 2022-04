Alain DENIS

NR Communication. Directeur service clients



Manager d'un service client spécialisé auprès des collectivités et professionnels du droit.

- Gestion des flux multi-canaux, e-commerce, assistance technique, assistance juridique.



 Gestion des publications d'avis de marchés publics (presses, web...) et administration de plateforme de dématérialisation des appels d'offresArray, pour les acheteurs publics et privés.



 Gestion des publications d'annonces légales (toutes presses en France)Array.



Mise en oeuvre de sites marchands.

Développement de la stratégie de marque.

Mise en place de réseau de commercialisation et d'un Centre de Relation Clients dédié.







Président d'Honneur de l'ATRC depuis le 01/01/2011. Co-fondateur et Président de l'ATRC entre 2004 et 2011 (Association Tourangelle de la Relation Client), regroupant une trentaine de centres de relation client en Touraine.

autres expériences :

- direction de centre de profit

- direction d'une activité de conseil auprès des entreprises



Mes compétences :

Relation Client

Service client

GRC

CRM