Alain DEVICQ

24 ans d'expérience dans le domaine du développement informatique, puis de la gestion de projet et de l'assistance à maitrise d'ouvrage, dont 17 au sein du Groupe CEGEDIM (http://www.cegedim.com ).



Mes compétences professionnelles principales sont:

- Gestion de projet: mise en place, application, suivi de l'application (auprès de chefs de projets), assurance qualité et amélioration continue d'un processus de management par projets au niveau 2 du CMMI

- Gestion des exigences : définition d'un processus de gestion des exigences qui vérifie le niveau 3 du CMMI (validé au niveau 2), formation et support sur ce processus, mise en place de l'outil Telelogic DOORS (incluant la personnalisation en DXL), points de fonction (notions avancées), UML

- Assistance à maitrise d'ouvrage : recueil du besoin, rédaction de cahiers des charges fonctionnels et de dossiers de spécification fonctionnelle, gestion de la traçabilité des exigences



[CEGEDIM fournit des services depuis presque 40 ans dans le domaine de la santé (laboratoires pharmaceutiques, professionnels et établissements de santé) et est aujourd'hui le leader mondial du CRM sur ce secteur.

C'est notamment le cas pour de la gestion des forces de vente des laboratoires pharmaceutiques avec ses offres TEAMS, OneUp et MI.]



Mes compétences :

AMOA

Analyse fonctionnelle

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Cahier des charges

CMMI

Documentation

DOORS

Ergonomie

Formation

Gestion des exigences

Maîtrise d'ouvrage

Microsoft CRM

sfa

Spécifications

UML