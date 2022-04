Alain DIASINOS

De formation juridique, j'ai débuté ma carrière en 1999 en tant que principal de copropriété à Lyon puis à Marseille.

J'ai ensuite rejoint le Groupe La Poste en 2003, tout d'abord comme responsable du programme d'optimisation de l'occupation des surfaces puis, comme chef de projet du concept de bureau de poste.

J'ai ainsi mis en place les programmes de rénovation, développer le mobilier et l'ensemble de l'agencement. J'ai abordé des thèmes comme le marketing, la communication, l'ergonomie et la sécurité des biens et des personnes.

En 2007, j'ai intégré le métier du Colis dans un poste très opérationnel de création et rénovation de centres de tri colis (toute France). J'ai progressivement étendu mon champ d'action à la gestion des baux commerciaux et à la maintenance. En parralèlle j'ai mis en place une équipe de 5 personnes.

Suite au départ du directeur de l'immobilier et des services généraux, j'ai aussi tenu cette fonction avant de donner un nouvel élan ma carrière au sein de PatisFrance - Puratos en 2012.



PatisFrance-Puratos est la filiale française du Groupe belge Puratos, leader mondial de la fabrication et distribution d'ingrédients pour la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie.

Mon action vise à développer les outils immobiliers nécessaires à la réalisation du business plan et s'inscrit dans une stratégie immobilière patrimoniale du groupe.



Mes compétences :

Management

Gestion de projets

Gestion de patrimoine

Bâtiment et travaux d'aménagement

Maîtrise d'ouvrage

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Immobilier