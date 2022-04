Alain DIDIERJEAN

Passionné d'informatique et de nouvelles technologies depuis mon plus jeune âge, j'ai aujourd'hui atteint un potentiel de compétences techniques et relationnelles qui me permet d'atteindre rapidement mes objectifs.

Adaptabilité et polyvalence me permettent d'aborder sereinement de nouveaux produits ou de nouvelles fonctions, et ma passion des NTIC et du travail bien fait savent me faire apprécier des nombreux clients que je suis amené à servir.

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire ou toute proposition de poste, m'essayer c'est m'adopter !



Mes compétences :

Administrateur système

Administrateur réseaux

Sécurité informatique

Informatique

Microsoft Windows

Ingénierie système

NTIC

GNU/Linux

Logiciel libre

Configuration logicielle

Penetration test

Test logiciel