Alain DIERICKX

J'ai acquis durant toutes ces années des compétences sur toutes les phases d'un projet informatique.

Ma préférence reste la production notamment l'élaboration de plans batchs avec sa phase de tests.



Mon entourage professionnel reconnait mes compétences, mon sérieux et ma motivation pour la réussite du projet pris en charge.



J'ai été souvent appelé à travailler sur de longues missions permettant de tisser un lien et une confiance importante entre le client et moi.



Mes compétences :

Ordonnancement

Exploitation informatique

UNIX

SQL

VAX/VMS

Oracle

HP-UX

C Programming Language

Shell

Maestro

Linux

AIX UNIX

Dollar Universe

gestion d'équipe