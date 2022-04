Alain DOLIGEZ

Bonjour

Avec une maîtrise et le diplôme de visiteur médical j'ai exercé dans plusieurs secteurs d'activités.

Je me suis orienté vers le matériel médical ou j'ai implanté un dispositif médical pour la manipulation de médicaments dangereux sur la moitié sud de la France.

De plus, ma dernière mission était d'accompagner et de former une équipe de trente ingénieurs commerciaux sur la France, sur un nouveau dispositif qui leurs étaient confiés.



Actuellement en recherche active d'emploi, je désire continuer dans le secteur du matériel médical.





Mes compétences :

Développement commercial

Formateur commercial

Prospection commerciale

Dispositifs médicaux