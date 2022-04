Alain DOLLEY

J’ai commencé en tant qu’éducateur dans un centre d’hébergement, c’était une suite logique de mes études tournées vers l’accompagnement de personnes en difficulté. Ensuite, j’ai accepté la Coordination de la Veille Sociale du département de l’Eure. Cette première expérience d’animation d’équipe m’a donné le goût du travail dans un réseau partenarial et de la direction d’une équipe.



Après cinq ans passés dans le domaine de l’insertion et l’hébergement d’urgence, j’ai voulu changer de secteur d’activité tout en faisant évoluer ma carrière. Ainsi, j’ai postulé à l’association ASTER qui cherchait un chef de service dirigeant l’association. Je dirigeais un Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes, des Appartements de Coordination Thérapeutique et un service de Prévention. Après 2 passages en CROSMS, j’ai changé de statut pour devenir directeur car mon action a développé l’association par ses missions et le nombre de personnes accompagnées. J’ai acquis la capacité de gestion financière et budgétaire, les différents aspects de la gestion des ressources humaine ainsi que la création et la conduite de projets.

En lien direct avec le Conseil d’Administration j’étais au cœur du projet global associatif en cohésion avec les administrateurs.



Enfin, j’ai voulu connaitre la fonction de direction au sein d’une équipe de Direction Générale et de Secteur, une fois encore avec la volonté d’aller vers un public nouveau.



En résumé, mon parcours professionnel a été une progression de l’expérience de terrain jusqu’à la fonction de direction avec l’envie de connaitre des personnes différentes dans leur parcours et la volonté de créer des projets pour être au plus proche de la réalisation de leur projets personnalisés.



Délégations Générales :



En qualité de directeur adjoint, il m’appartient d’assister le directeur de secteur, pour ce qui concerne le secteur Enfance Adolescence, dans l’ensemble de ses attributions et de me substituer à lui en cas d’absence, pour tout ou partie des établissements et services du secteur.

Je dirige les établissements et services : SEES, SIPFP, Internat, SESSAD, CAFS sur l’agglomération de Laval en en garantissant la cohérence et la transversalité.



Délégation Spécifiques :



- La conduite de la définition et de la mise en œuvre des projets des établissements et services de mon secteur.

- La gestion et animation des Ressources Humaines.

- La gestion budgétaire, financière et comptable.

- La coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.



- Chef de projet « Un pas vers New York » : Où 7 personnes accueillies en ESAT ont franchi la ligne d’arrivée du Marathon de New York.



- Chef de projet de « Vision Sociale », mise en place d’un logiciel de suivi de projet patient et dématérialisation du dossier.



Mes compétences :

Management

Gestion