Jean-François KERSERHO

Responsable de la Délégation Sud-Est de l'Association EIG, éditeur de logiciel de gestion pour le secteur social,médico-social associatif.



Ancien analyste-programmeur, j'ai évolué vers la formation et l'assistance logiciel que je pratique toujours.



GRH, comptabilité, immobilisations, facturation norme Noémie, facturation EHPAD, gestion commerciale pour ESAT et Entreprise Adaptée, geston des indicateurs médico-sociaux, gestion des services d'aide à domicile, gestion des associations intermédiaires.

Classeurs TELEBUD, TELECA et REBECA mis à jour tous les ans.