Alain DUFRENNE

Bonjour, ouvrier sérieux, respectueux, a l'écoute.

Technicien de maintenance sur des outils de découpe et d'emboutissage Sur De presse transfert.

Objectifs apprendre, partagez .



Mes compétences :

CQPM (certificat de qualification paritaire de la

Entretien et réparation de moule d'emboutissage et

Des basses dans l'usinage . tour ,fraiseuse tradit

Des basse de soudure tig, mig, arc

Des basse basses en électricité et pneumatiques

Utilisation d'outillage portatif

Des basses en dessin industriel et lecture de plan