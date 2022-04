Alain ECHARD

Actuellement en retraite je suis officier de réserve charger d'expérimenter des programmes. Dernièrement j'ai donné des cours topographique ainsi que de cartographie pour des personnels en cours de réorientation professionnelle dans le domaine du tourisme. J'ai suivi une formation sur la modélisation de terrain 3D. Je travail actuellement sur une simulation 3D professionnelle à laquelle est associé la numérisation de l'espace de bataille. Ceux-ci sont en cours de mise en place dans les unités de l'armée de terre. Auparavant j'ai été responsable d'un service et formateur sur des systèmes d'informations opérationnels, reposant sur des SIG(s) (Système Information Géographique) développé par différents industriels (EADS, THALES, SAGEM). Je développe actuellement des bases de données sur le SIG Géoconcept.

J'ai réalisé un didacticiel en HTML dédié à mes cours.

Je mets en place au sein de l'arme du Génie un concept de serveur GCIS Géoconcept. Permettant de consulter des données cartographiques à distance.



En 1974, début de carrière dans le déminage.

De 1975 à 1991, j'ai managé des personnels d'un volume allant de 10 à 30 personnes.

De 1991 à 1995, j'ai été instructeur et responsable d'une cellule génie dans un centre d'entrainement commando tout en étant comptable technique, j'ai ainsi géré les stocks, suivi les commandes et gérer les pièces comptables des munitions nécessaires à l'instruction. Responsable de la sécurité du stockage des munitions, je suis aussi formé aux mesure de sécurités du travail . obtention du stage artificier, à Bourges, sur la destruction de munitions non explosées.

de 1995 à 1997 j'ai été formateur à l'Ecole de l'Infanterie à Montpellier au profit des officiers. Réalisation de cours (sensibilisation aux pièges en zone urbaine, renforcement de bâtiments, danger des munitions sur le champ de bataille etc...)

A/C de 97 j'ai été formateur à l'école du génie d'Angers. J'ai ainsi eu l'occasion de dispenser des cours à des officiers et des sous-officiers jusqu'en 2011.



J'ai quitté l'institution le 28 mars 2011, motivé, disponible, soucieux du détail, ordonné, à la recherche de nouvelles responsabilités. Ayant l'habitude de manager du personnel, de suivre et d'élaborer des projets. Je suis dans la recherche d'une entreprise dans laquelle je suis prêt à m'investir, en apportant mes compétences aussi bien que dans les domaines informatiques, managérial, suivi de projet ou SIG.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Formation

Enseignement

Education

Communication

Développement durable

Informatique