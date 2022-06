Alain ELAHI

- Une carrière internationale en informatique occupant divers postes de direction tels que PDG (10 ans), Directeur technique (12 ans), Directeur de projet (6 ans).

- Fondateur et co-fondateur de 4 start-up aux États-Unis (Silicon Valley), en Suisse et en France.

- Connaissance approfondie des technologies de pointe telles que le commerce électronique omni-canal, lapplication borne interactive, la caisse automatique en libre-service, lapplication mobile, le cloud computing, l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, la machine learning/deep learning, le Big Data, et SAAS.

- Clients, partenaires : BP, Chevron, Mitsubishi, Samsung, EPFL, Université Stanford, INRIA, France Télécom, CFF, Telefónica, Tepco, Furukawa, InfraVally, Darae, LG, Sony, Panasonic, Axis, Hôpital Stanford, Intermountain Healthcare, Ville de San Francisco.



Expertises :

Application de commerce électronique

- Omni-canal, Multi-source et Multi-inventaire

Application de Bornes interactives

- Borne interactive en libre-service,

- Caisse automatique en libre-service,

Application Mobile

- Flutter, Responsive, PWA

Marketing Numérique

- Google shopping, Amazon marketplace, cDiscount marketplace.

Infrastructure d'application Web et SAAS

- Architecture Distribuée et Évolutive (scalable)

Analyse Vidéo et Vision par Ordinateur (Computer Vision/Deep Learning)

- Détection/Suivi dobjets (visages, objets, plaque dimmatriculation, comportements humain)

Infrastructure de Vidéosurveillance

- Gestion de vidéo (transmission, enregistrement, visualisation)

Administration Linux and Réseaux

- Centos, Ubuntu, Redhat, Debian

DevOps

- Docker, Ansible, Git, SVN, Cloud Computing



Technologies :

Serveur dapplication Web, et E-Commerce

- Magento 2, Broadleaf, Apache, Nginx, Spring, Hibernate, Tomcat, JBOSS, JRun, Node.js, Netty, Redis, Varnish

Bases de Données, Moteur de Recherche et Serveur de Messagerie

- MySql, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Access, Empress, Elasticsearch, Postfix

Mobile (iOS, Android)

- Flutter, PhoneGap, Sencha Touch

Vidéoconférence et temps réel

- Jitsi Vidéoconférence, Socket.

Caméras

- Analogique, IP, Thermique, Profondeur de champ (Deep)

- MPEG-4, M-JPEG, H.264, JPEG

Languages

- C, C++, C#, Flutter, Dart, Java, J2EE, J2SE, J2ME, JMS, JSP, Netty, ASP, Perl, .Net, Php, Awk, Sh, XML, JSON, Extjs, Java script, HTML, JQuery, AJAX, XSLT, Node.js, Python, OpenCV, Tensorflow, pyTorch