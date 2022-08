Dangeard MARC

Senior Manager et Entrepreneur avec experience dans la gestion d'entreprises ou de projets dans des secteurs varies.



Stratege, decisionaire, team leader et team player, avec un esprit creatif et des idees innovantes. Excellente communication, ayant l'habitude de coordonner des equipes de cultures multiples, et reparties sur plusieurs pays differents.



Competences:

Strategie, gestion d'entreprise ou de projets, outsourcing, services en ligne: conception, design, developement et mise en place de services sur l'internet. Coordination de projets entre differents pays.



Patent work:

- US patent 7739308 - Techniques for automatically provisioning a database over a wide area network http://goo.gl/J8ir

- US patent 7134122 - one click deployment http://goo.gl/GEJ6

- US patent 7536686 - techniques for automatically installing and configuring database applications http://goo.gl/AmIN



Website:

http://www.dangeard.com



Blogs:

http://bizcoach.blogspot.com/



Memberships:

Membre de la Chambre de Commerce Franco-Americaine de San Francisco - co-chair du comite Entrepreneur

Membre de la Chambre de Commerce Suisse-Americaine de San Francisco



Co-fondateur du European American Angel Club:

http://www.euroamericanangels.com



Fondateur "Entrepreneur Commons"

http://www.entrepreneurcommons.org



Anglais courant, notions d'Espagnol



