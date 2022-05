Marie-Vincente PASDELOUP

Information, Communication et Relations Publiques

Expression et rédaction en langues anglaise et française

Expérience internationale (12 ans aux USA)



Exercice professionnel comme salariée d’organisations à but non lucratif, institutions intergouvernementales, entreprises multinationales et startups, consultante freelance.



CHAMPS DE COMPETENCES



Création et édition de contenus

• Veille et recherche documentaire (Internet, réseaux sociaux, études et rapports institutionnels et informations médiatiques)

• Recherche et formalisation de notes pour décideurs (secrétaires généraux, PDG, managers)

• Rédaction, édition et traduction de rapports d’influence



Relations publiques

• Recherche de partenariats public/privé, coordination des parties prenantes (rencontres, ateliers, évènements), recherche de fonds

• Accompagnement d’équipes lors d’évènements internationaux. Rédaction des dossiers d’informations préparatoires, discours et éléments de communication externe

• Conception de campagnes de sensibilisation et de plaidoyer



Communications et Relations presse

• Stratégie de communication, développement de messages, gestion de l’image de marque (branding), développement de contenus pour sites Internet et réseaux sociaux et d'outils de communication externe

• Rédaction de communiqués et dossiers de presse ; organisation de conférences de presse

• Porte-parole et formation à la prise de parole devant les médias



Journalisme

• Création du bureau de Washington d’un magazine professionnel américain sur le secteur de la télévision par câble. Reportages et enquêtes sur les politiques publiques américaines

• Reportages audiovisuels pour des radios et télévision américaines





DOMAINES D’EXPERTISE



 Changements climatiques (négociations et politiques publiques)

 Énergies renouvelables

 Accès à l’énergie dans les pays en développement

 Environnement

 Politiques publiques en matière de transport durable

 Développement international



Mes compétences :

Rédactrice

Communication

International

Relations publiques

Développement durable

Relations presse

Journalisme

branding