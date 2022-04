Alain FARGE

Mes compétences :

C++

C++/C#

Windev

Office

Delphi

VBA application

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Office

API

UNIX

Python Programming

Microsoft C-SHARP

C Programming Language

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Office 2007

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Foundation Classes

Microsoft Dynamics NAV

Linux

XML

Visual Basic for Applications

Visual Basic

VMware

VBScript

SQL

Navision

Microsoft Windows Preinstallation Environment

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 3.x > Windows for Workgroups

Microsoft Windows 2000 Professional

Mercury Quality Center

Mercury Interactive TestDirector

InstallShield

Django

Borland Turbo C++