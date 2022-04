Alain FARGES

Après l'obtention d'un DUT en génie Mécanique, un passage dans l'étude d'outillages pour l'injection de pièces plastiques, j'ai rejoins la SNCF en région parisienne en 1980.



Je me suis également investi dans une formation diplômante de deux ans avec le CESI d'EVRY pour obtenir un diplôme d'ingénieur en 1992 avec la spécialité "maintenance industrielle".



Après avoir dirigé pendant trois ans et demi, une équipe d'une dizaine d'acheteurs dans le domaine des fournitures pour la construction et la maintenance des voies ferrées à Lyon, et tenu pendant 18 mois un poste de chef de projet achat pour assurer la fourniture en temps utile des chantiers importants de construction ou de renouvellement de voie.

J'ai ensuite eu en charge la responsabilité d'un des 8 centres de formation, dans le domaine de la sécurité de la circulation ferroviaire, à Lyon.

Je suis maintenant retraité.



