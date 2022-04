Alain FOURNIE

Management Commerce Gestion

Dans la grande distribution depuis 1988," tendance "alimentaire:

chez Casino "magasins de proximité", responsable d'un secteur comprenant 50 magasins

chez Auchan, Chef de rayon en PGC, rayons Liquides, DHP, Épicerie.

responsable Poissonnerie 6 années, chef de secteur PGC puis Non alimentaire

J'ai géré des équipes allant de 5 à 120 personnes.

Une expérience de l'expatriation, 4 années en Chine, à Shanghai pour l'ouverture du 1er magasin (puis des 4 suivants)

J'ai travaillé pour des indépendants (Leclerc) et des magasins intégrés. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs créations d'hyper ou à des remodlings.

Dernièrement, je me suis formé à la gestion de supermarchés en tant que directeur (équipes de 35 personnes) chez U et Carrefour.



Mes compétences :

Gestion d'un centre de profits

Management d'équipes

Commerce