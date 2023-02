Alain GISSELBRECHT

Passionné, par petit ou gros temps, vous aider à aborder les étapes de votre aventure entrepreneuriale : mieux vendre votre entreprise, en acquérir, la céder ou la transmettre (IRD M&A) et aussi grandir, accélérer, innover, et surtout vous assurer des traversées plus sereines.



Notre plus chez IRD : croire à votre projet pour le mener ensemble jusqu'au bout . Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition, ou de conseil stratégique, notre ADN est l'accompagnement des actionnaires et entrepreneurs pour qu'avant de prendre la mer et entrer en navigation, sécuriser leurs arrivées à bon port. Plus de 350 croisières pour des ETI, PME, Filiales, Entrepreneurs. Une opération de M&A réalisée par mois en moyenne, cession ou acquisition. Une approche personnalisée et confidentielle.



Impliqué, je vis mes approches comme un skipper : aller vite ensemble, du sens et de l'efficience au service de résultats durables . Praticien de l'entreprise, du conseil (BEARING POINT) et de la finance (PWC,KPMG) depuis plus de 20 ans, je mets à votre service des retours d'expérience multisectoriels, de management d'équipes en entreprise, d'analyse financière, d'évaluation, de structuration d'entreprise, de revue de business models classiques ou innovants.



Réussir ensemble :

*vos projets en Hauts de bilan : cession, acquisition. évolution actionnariale, fusion acquisition,...

*vos projets de transformation stratégique : rapprochement, croissance externe, transformation, innovation

* et vos projets de recherche de financement ou de levées de fonds.



Désigner avec efficience bateau et navigation (étude, conseil, NDA, LOI), vous aider à tenir la barre (Co-piloter), organiser le bord avec transfert d'outils et ciblage des actions à mener pour atteindre la destination visée.



Au plaisir de vous accompagner dans vos prochaines navigations : se parler : 06 86 36 74 20, s'écrire : agisselbrecht@IRD-MA.fr.