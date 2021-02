Alain Jean ALAIN JEAN THIERRY PIETRI (PIETRI)

PRESIDENT et SEUL ACTEUR

Suite à l'escroquerie de 2 coassociés d'une société de gestion de patrimoine et de fortunes installée en Suisse qui m'avaient missionné pour développer l'entreprise (ma spécialité) sur la France afin d' y créer une filiale en Juillet 2011, j'apprend par le personnel de cette société qu'il y a escroquerie. Je préviend mes clients et, sans lien entre eux, devant leur désarroi, je choisis leur cas plutôt que le mien... Je les rappelle et leur propose une solution concrète :

Je crée une association, les y réunis et prends en mains leur cas et leur dossier, trouve un avocat et travaille en leur nom avec lui, le fait travailler, intervient si la procédure le demande et reste en contact à tout moment avec la victime-plaignante. 8 clients devenus victimes-plaignantes et 10 non clients, clients de cette société, victimes 2 ans auparavant (certains n'avaient rien osé faire, d'autres avaient un avocat depuis 2 ans pour un projet de plainte...), que j'écouterai, comprendrai et accepterai de les intégrer à ASCGEP en prenant en mains leur dossier.



AOÛT 2016: ASCGEP devient MAINDEJUSTICE.COM et possède son site internet : https://www.maindejustice.com

UN LIVRE ECRIT sur cette Affaire, feu vert de l'éditeur, en attente de publication suite à la pandémie COVID-19.



Un parcours professionnel spécifique et très formateur :

32 années (16 en BtoB et 16 en BtoC) de missions réussies en Développement de TPE(+6 sal.), PME-PMI et ETI de différents secteurs d'activité, en lien direct avec leur Dirigeant.

BtoB (16 années) :

Un savoir-faire technique opérationnel acquis par l'expérience, basé sur une culture innée du client, de la stratégie et du résultat.

Une analyse très rapide du secteur d'activité, la structure et son marché (composition, fonctionnement, acteurs, concurrence, tendances, besoins... Bref, de l'environnement, ses conditions et exigences.).

Force de propositions et solutions adaptées concrètes, lien entre capacités de Xion et attentes du client final, mise en place avec résultats à la clé.

Avec le même Etat d'esprit et démarche :

BtoC (16 années):

Le Conseil en patrimoine (immobilier défiscalisant et placements financiers sur Marché secondaire)

Puis,

La Finance, pour le compte d'une société de Gestion de Fortunes Suisse avec une mission de développement du marché Français (placements financiers avec mandat de gestion) pour la création d'une filiale.



Une expérience très significative du Particulier face à certains professionnels, notamment la dernière, durant laquelle j'aurais été escroqué et mes clients trompés, escroqués, mis devant le fait accompli.

Il fallait une solution concrète :

ASCGEP (devenue MAINDEJUSTICE.COM en Août 2016 ) est née et en même temps, une expérience inédite et révélatrice d'un manque et d'un besoin évident : Le recul face à son problème, la lucidité, la méthode, le monde professionnel de la Justice et ses exigences, alors qu'il y a les soucis de la vie quotidienne personnelle et professionnelle à gérer...

Je devais m'investir pour eux et découvrirai en même temps le monde passionnant de la justice et ses acteurs avec la méthode indispensable pour réussir une action en justice.

maindejustice.com s'ouvre à toute personne physique ou morale, seule ou en groupe, quelque soit son domaine, pourvu qu'elle soit VICTIME d'actes ou de faits .

En date de Novembre 2020, des pratiques douteuses de l'hébergeur de sites 1&1 Ionos qui augmente ses tarifs en 2019 de 9,1% et 2020 de 25,06% sans justification et explication... MAINDEJUSTICE.COM refuse !

Très pris, il y aura prochainement le même site internet de MAINDEJUSTICE.COM sera publié à nouveau.

MAINDEJUSTICE.COM : La solution indispensable, parce que ETRE VICTIME, N'EST PAS UNE FATALITE !



