Alain JOURDA DE VAUX

FONCTIONS OCCUPEES: commercial clientèle particuliers-représentant clientèle de professionnels-chef de produits-directeur d'agence-directeur commercial-animateur de réseau.



SOCIETES:CEGIG :logitiels - GROUPE DESCOURS ET CABAUD: leader dans le domaine de la distribution de fournitures professionnelles à destination des secteurs de lindustrie et du bâtiment.GROUPEMENT ORCAB: groupement de 50 coopératives d'achats -GROUPEMENT ADEO DOMPRO: réseau de 160 magasins indépendants et intégrés PRODEO:production d'énergies renouvelables.



COMPETENCES:prospection,vente B to C et B to B,achat,animation commerciale,management de 5 à 165 personnes,création de nouveaux centres de profits.



MOBILITES:Lyon,Paris,Macon, Bourg en Bresse,Angoulême,Toulon,Lille,Saint-Etienne.



SECTEURS D'ACIVITES: banque-Distribution spécialisée et généraliste-coopérative d'achat-Groupement intégrés et indépendants-Energies renouvelables.



CONNAISSANCE TYPOLOGIE DE CLIENTS:Clientèle de particuliers-Clientèles de professionnels: maçon,Travaux publics,espace vert,maintenance industrielle,métallier,menuisier,administration,plombier.



CONNAISSANCE PRODUITS:chauffage-sanitaire-outillage-fournitures industrielles-acier-matériaux-plomberie-fixation-plastique.



Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Vente

Achats

Management d'équipe

Développeur

Management de projet

Reprise d'entreprise

Création d'entreprise

Formation commerciale

Recrutement

Conduite de chantier

Gestion des stocks