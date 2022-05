Alain TERSECHE

Doté d’une solide expérience dans la conduite de structure commerciale en BtoB, je souhaite pérenniser mon savoir faire commercial et en management au service souhaitant se développer commercialement.



< > Développement commercial Business to Business, Spécialiste de la Prescription

< > Génie Electrique, Automatismes, Instrumentation, Informatique industrielle

< > Industrie, Bâtiment-Tertiaire & Energies, Enseignement-Formation (Education nationale)



Manager spécialiste du développement commercial et de la prescription-vente :

- Analyse stratégique et mise en place de plans d’actions ;

- Recrutement et management et/ou animation d’équipes ;

- Gestion des approches marchés, grands comptes et distribution,

- Marketing opérationnel de produits et services à valeur ajoutée technique ;

- Ingénieur en Génie électrique et automatismes ;

- Compétences en processus industriels, applications tertiaires, production et transport d’énergie électrique, marché enseignement…



Mes compétences :

Automatisme

Bâtiment

BtoB

Commercial

Développement commercial

Electricité

Électrotechnique

Instrumentation

Management

Marketing

Prescription

Prospection

Prospection BtoB

Responsable Commercial

Vente