Sandra TERSECHE

Convaincue que chacun possède des ressources inexploitées qui ne demandent qu'à émerger et persuadée que "l'essentiel est invisible pour les yeux" je m'attache à accompagner les individus dans de ce qui fait leur unicité et leur particularité.



Mes maîtres mots : Humanisme - Optimisme - Sincérité



Si vous pensez que nous avons des d'intérêts commun, n'hésitez pas à me contacter par mail : sandraterseche@hotmail.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement

Conseil

Gestion de projet

Assessment

Ingénierie pédagogique

Gestion de la relation client

Gestion des compétences

Conseil en recrutement

Accompagnement à l'emploi

Orientation professionnelle

Bilan de carrière

Accompagnement de projet