Jean-Michel FLOHIC

Je souhaite mettre à profit mon expérience professionnelle et mes compétences à la réalisation de missions et travaux dans les domaines du management des risques pour un développement durable intégrant la préservation de l’environnement et une meilleure adaptation du travail à l’homme.



Je viens d'approfondir, compléter et valider mes compétences dans les domaines RSE et Qualité Sécurité Environnement, avec la formation professionnelle Mastère spécialisé QSE proposée par EISTI/TASQ-OM, d'octobre 2011 à septembre 2012. J'ai effectué dans ce cadre de cette formation (constituée d’une partie académique de 420 heures et d’un stage pratique), une mission de 6 mois ayant pour objectif l'élaboration et la mise en place du Système de Management Environnemental de la société PArker HAnnifin Manufactoring à Saint-Ouen-L'aumône en vue d'une certification ISO 14001 en Février 2103. J'avais auparavant eu la responsabilité de la mis en place et du fonctionnement du service QSE de la direction des sites de TDF, leader européen de la diffusion hertzienne, avec le management de deux collaborateurs directs l’ingénieur sécurité et son adjoint ainsi qu’un réseau national de 12 animateurs QSE régionaux.



De plus depuis juin 2009, je suis membre de l’AFITE (l’association françaises des ingénieurs et des Techniciens pour l’environnement)



Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai mené à bien des missions et responsabilités sur divers processus d’entreprise (qualité, exploitation/maintenance, sites et ingénierie, recherche appliquée, commercial) avec le pilotage de projets complexes et le management de projets transverses, l’organisation et l’animation de service et d’équipes, la conduite de changement et accompagnement aux évolutions métiers. Cette expérience me permet de m’approprier rapidement le contexte de nouvelles problématiques et de m’intégrer aux organisations et équipes de différentes tailles.



Mes domaines de compétence:



- Système de management : Qualité Sécurité Santé Environnement

• Référentiels ISO 9001, IS0 14001, OHSAS 18001, ISO 26000.

• Analyse environnementale, évaluation des risques professionnels, analyse et veille réglementaire.

• Prévention et gestion des risques : chimiques, amiante, électrique, incendie, champs électromagnétiques,

ATEX.

• Optimisation de la consommation des ressources et de la Gestion des déchets.

• Mise en place et suivi des objectifs, des indicateurs de fonctionnement et performance.



- Ergonomie et prise en compte des facteurs organisationnels et humains



- Prévention et gestion des risques – sureté de fonctionnement:

* Conduite opérationnelle et continue 24/24 de réseaux métropolitain et outre-mer de télédiffusion.

* Conception puis mise en service d’automatisation de site de télédiffusion et de centre d’exploitation

* Migration d’un réseau de télégestion global integré d’équipements, contexte de continuité de service.

* Conception, déploiement, exploitation/maintenace de réseaux d’équipements et services.

* Accompagnement aux évolutions d’outils et de métiers.



- Management et coordination transverse

• Pilotage de projet, Maîtrise d’ouvrage, Comité de direction

• Responsable de centre opérationnel de supervision industrielle, responsable de service



- Technologie de l’information et de la communication - Supervison industrielle :

• Architecture réseau, interopérabilité des systèmes, ergonomie poste te travail, qualification, sécurité.

• Base de données et SI de production et gestion de production



Mes compétences :

Broadcast

Conduite du changement

Développement durable

Environnement

Ergonomie

Gestion des Risques

Prévention

QSE

Qualité

REX

Sécurité

Supervision

Supervision industrielle

Sureté

Télégestion

TIC