Mon expérience professionnelle de près de 20 ans ma permis de développer des compétences en identité visuelle, visuel merchandising, management et formation, ainsi quune expertise tous marchés confondus (mode femme, homme & enfants, accessoires, beauté, maison, épicerie fine...) et tous segments confondus (luxe, haut de gamme, mass market). Cela me permet aujourdhui dapporter une vision artistique globale et commerciale répondant à une stratégie dentreprise.