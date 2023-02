Alerte Apéro FRANCHISE

Alerte Apéro est un réseau de franchises proposant un service innovant de livraison de produits apéritifs et dînatoires à domicile. Son concept a été mis en place en 2004 et son premier site pilote a été créé en 2007 à Lille.



Le réseau Alerte Apéro ne cesse de se développer et compte aujourd’hui 14 franchises partout en France. Cette réussite est due à un positionnement marketing clair axé sur la qualité de service et les offres. Véritables avantages concurrentiels, ce positionnement assure la pérennité de notre service et la satisfaction de nos clients. Forte de son succès, l’entreprise est désormais leader sur le marché français et prévoit de s’étendre sur tout le territoire. En effet, l’entreprise vise l’ouverture de 45 franchises en tout à la fin 2015.



Alerte Apéro est ouvert tous les jours de 21h à 4h en semaine et jusqu'à 5h le week-end. La satisfaction du client est au cœur des préoccupations d’Alerte Apéro, ainsi, la livraison est garantie en moins de 30 minutes, et la carte est composée de plus de 100 produits. De plus, le client bénéficie d’outils simples et optimisés pour effectuer sa prise de commande :

- Numéro de commande national et mnémotechnique

- Site Internet marchand

- Page facebook



Ainsi, il n’y a plus d’excuses à avoir pour rater une soirée entre amis. Alerte Apéro sauve l’apéro.



Site Commercial : alerteapero.com

Site Institutionnel : 2ab-holding.fr





