Alexandra TUILLIER

Passionnée et investie dans les relations humaines, notamment l'insertion des jeunes, je crois en un accompagnement pédagogique du parcours d'insertion par le développement de la confiance en soi.

Je complète ma formation en me spécialisant dans l'equicoaching pour accompagner les personnes dans une démarche de développement personnel et professionnel avec les chevaux.

Je suis co créatrice de ACTS Développement, cabinet de conseil: prestations en Equicoaching et Equi médiation dans le Rhône et partout ailleurs.