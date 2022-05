La Caisse d'épargne Ile-de-France recrute ses nouveaux talents !



Nous rejoindre, c'est pouvoir bénéficier de perspectives de carrière claires et attractives au sein de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et du groupe BPCE : évoluer, changer de métier, élargir votre champ de responsabilité... et bénéficier de parcours de formation ciblés.



Psychologue du travail et généraliste des Ressources Humaines depuis 7 ans (recrutement, formation, accompagnement des reconversions), je suis investie depuis 2012 dans le recrutement et la gestion de carrières pour notre réseau commercial d'agences et les fonctions supports.



Je recrute actuellement des profils résolument commerciaux, de tout niveau, pour la Direction Régionale des Hauts-de-Seine (92).



Expert dans votre domaine (sur la clientèle des particuliers ou des professionnels, la gestion de patrimoine, le marché des entreprises...), vous souhaitez redynamiser votre carrière ?

Débutant, avec une appétence commerciale certaine, vous souhaitez être formé au métier de Conseiller Commercial et évoluer sur nos métiers ?



Pour en savoir plus sur nos opportunités, rendez-vous surArray



Raphaëlle Lefèvre-Oliel

raphaelle.lefevre@ceidf.caisse-epargne.fr



