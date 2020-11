Alexandre ALEXANDRE VANHOELE (VANHOELE)

Je suis passionné depuis longtemps par les nouvelles technologies, et plus encore par l’environnement informatique. Je suis ouvert aux autres, curieux et rigoureux. Face à des problèmes techniques, certains diront que je suis tenace. Je sais m'adapter, je sais aussi être autonome et j’ai le sens des responsabilités et de l'organisation. Dans ce cadre, je suis capable de répondre aux exigences qu’implique un système de prestation de qualité et satisfaire ainsi la demande technique et les impératifs de l’entreprise. Disponible, dynamique, aimant la technique et le relationnel, je souhaite pouvoir m’investir, pour mettre en pratique mes acquis, partager mes expériences, mais également acquérir de nouvelles connaissances.



Mes compétences :

Diagnostiques hard sur matériels informatiques

Installation Informatique

Configuration de PC

Sauvegarde de données

Configuration et dépannage internet réseaux

Déploiement applicatif

Formation professionnelle continue

Diagnostiques soft sur logiciels spécifiques

Assistance utilisateurs

Organisé

Autodidacte

Rigoureux

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Active Directory

Wi-Fi

Symantec Ghost

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

HTML

Citrix Winframe

3G Networks