Alexandre AUBERSON

Directeur de Production et SAV; Directeur Qualité Joaillerie,

BIJOUTIER-JOAILLIER, Diplômé en joaillerie, Management et Qualité en Suisse



Plus de 30 ans d’expérience internationale réussie comme:

Prototypiste-Maquettiste

Responsable de Boutique joaillerie et horlogerie

Responsable Atelier Haute Joaillerie

Responsable Production en Asie

Responsable Technique International

Directeur Qualité Joaillerie

Directeur de Production et SAV aux Etats Unis

Chef de Projet Formation



Tout cela pour les plus grandes marques de Joaillerie et d’Horlogerie tels que:

Audemars Piguet, Chopard, Piaget, Cartier, etc…



Des Solutions éprouvées sur le terrain et une vision globale. Les Techniques maîtrisées au Service de la Satisfaction Client.



Mes compétences :

Responsable systéme qualité

Audit qualité avec recommandations d'organisa

Management

Développement

Production

Service Client