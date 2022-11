Alexandre BARTHEL

Mon expertise marketing/commerce s'est construite et enrichie par étape. D'abord avec le marketing opérationnel, puis en couplant marketing de l'offre et marketing digitaL pour le BtoB principalement, sur des segments PME et TPE. Et tout en cultivant une forte « fibre commerciale », marketing et commerce allant de pair selon moi.



Ma légitimité découle à la fois de ma connaissance des métiers et des échanges réguliers avec l’ensemble de la chaîne de valeur favorisés par la transversalité de mes missions.



J'ai également acquis de solides compétences "paie/social" pour développer l'offre de Sage destinée aux petites entreprises, afin de la faire évoluer grâce au développement technologiques (Saas / cloud) et en proposant de nouveaux modes de consommation : à l’usage, souscription…



Mes compétences :

BTOB

Chef de Produits

Marketing