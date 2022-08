Alexandre BINOIS

Mon cursus universitaire orienté en informatique décisionnelle et mon expérience professionnelle m'ont permis d'acquérir des compétences en :

- Informatique

- Gestion d'entreprise

- Sécurité informatique



et de développer les qualités relationnelles nécessaires pour communiquer avec les personnes non informaticiennes en interne (autres services) et en externe (prestataires, fournisseurs, clients).



Ma spécialisation en sécurité informatique est un atout, les entreprises ayant de plus en plus besoin de se protéger des vulnérabilités et failles pesant sur leur organisation.



Mes compétences :

HTML

Direction des systèmes d'information

Maintenance informatique

MySQL

Réseaux informatiques & sécurité

PHP

Architecture logicielle

Informatique industrielle

Architecture SI

Sécurité informatique

CSS

SQL

Audit informatique

Administration réseaux

C

Python

Microsoft Office

CAML

Oracle Database

Java

Microsoft Visio