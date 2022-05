Vincent DESFONTAINES

Mon portfolio : http://www.vindesf.fr

J'ai repris les études en 2011 avec le Diplôme d'Accès aux Études Universitaires. J'ai ensuite enchaîné, étape par étape, des études en informatique (DUT puis Licence) pour pouvoir me présenter au concours de l'ENJMIN, en 2015, dans la spécialité programmeur jeux vidéo.

Grâce à ce master en Jeux et Médias Interactifs Numériques, j'ai pu me consacrer pleinement à la réalisation de prototypes de jeux, de mécaniques ainsi qu'approfondir des sujets qui m'intéressent, tel que le réseau dans les jeux. Pendant les projets, toutes les spécialités de métier sont présentes, je comprends les besoins de chacun ainsi que l'importance de la communication sur mon travail de programmeur.

Je souhaite continuer de travailler en tant que programmeur réseau dans le jeux vidéo, je reste cependant intéressé par la programmation gameplay et les nouvelles technologies telle que la réalité virtuelle ou augmentée.



Mes compétences :

Programmation informatique

Java EE

Base de données

XLink - QUALIAC

QUALIAC

SQL

Conception multimédia

Protocole TCP/IP

Réseaux informatiques & sécurité

Unity 3D

Node.js

C#

C++

Jeu vidéo

UDP

JavaScript