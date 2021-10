Alexandre CARBONNEAU

Docteur en Sciences Humaines (Sciences de la Communication), je suis actuellement chercheur au laboratoire SicLab Méditerranée de l'université de Nice Sophia-Antipolis.

Mes travaux actuels portent sur les conséquences des évolutions technoscientifiques (nanotechnologies, ingénierie génétique, etc.) sur nos existences individuelles et sociales. J'y aborde, entre autres, l'impulsion de fond qui anime le mythe transhumaniste d'immortalité et les conséquences possibles d'une euthanasie de la mort sur notre rapport à la liberté, au désir, au désir du désir de l'Autre, à l'Autre, à soi et au monde. J'y appréhende également les questions touchant à l'implantation dans nos cerveaux d'une intelligence artificielle et je m'attelle à réfléchir aux effets que cette même intelligence pourrait avoir à moyen terme, sur notre sensibilité, notre intuition, notre créativité mais aussi sur l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, dans la sphère de notre rapport aux objets techniques.