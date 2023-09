Alexandre CLESSE

Fort de mon expérience de plus de 29 ans dans le secteur de l'automobile au travers différents postes de, technicien, conseillers services, chef d'atelier puis responsable après vente depuis 2007.

Mes compétences : manager méthodique, factuel, structuré et pédagogue assurant une mobilisation forte et pérenne des énergies des collaborateurs .

Suivi des indicateurs de productivité et rentabilité ,Suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec mise en place plan d'action et d'objectifs suivis. Garant des procédures d'hygiène, sécurité et environnement . Participation active au recrutement de compagnons et personnels de front office . Gestion des litiges clients . Mise en place et suivi des règles de consumérisme . Élaboration et suivi du budget .

Parcours évolutif démontrant mon adaptabilité et réussite au travers des différentes missions confiées .



Mes compétences :

Management