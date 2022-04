Alexandre DE BUOR

Commercial dans les services Télécom en France pendant 2 ans j'enchaîne ensuite sur une opportunité internationale en me basant en Nouvelle Calédonie en tant que commercial dans la bureautique. Fort de cette expérience de 2 ans également je reste sur le territoire calédonien pour maintenant enrichir mon savoir faire en tant que chargé d'affaires grands comptes dans le secteur de l'électricité pour le groupe SONEPAR.



Mes compétences :

Sphinx Software

Pro/ENGINEER

Microsoft Office

Ciel Compta

CATIA

C++

C Programming Language