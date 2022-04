Alexandre DELCOURT

Spécialiste SEM (Search Engine Marketing)/ PPC/ Acquisition de trafic - 7 ans d'experience sur AdWords (anciennement employé chez Google France).



- Depuis octobre 2011 : responsable achats de trafic / Traffic Manager chez Ouest-France Multimédia - Rennes

-Spécialiste en acquisition de trafic multicanal dans le domaine des Petites annonces (immobilier, automobile et emploi) et Voyage.

- Définition de la stratégie, augmentation et qualification du trafic, suivi et améliorations des KPIs.

- Très bonne connaissance de Google Analytics.



- Keyade (agence SEM) Consultant SEM Senior - 2008 à 2011 :

Gestion de campagne Google AdWords

Formation en SEM - Google AdWords en interne et à l'externe

- Google France (2005-2007) Account strategist (ex-Maximiser Coordinator):



- Chez Google France : Optimisation des campagnes de liens sponsorisés AdWords pour les grands comptes de Google France dans le secteur du tourisme. J'ai travaillé avec Expedia.fr, Lastminute.com, Nouvelles Frontières, Marmara, Air France, EasyJet, Look Voyage, Thomas Cook, Accor, FastBooking, EasyVoyage...

- Recrutement des Account Strategist de Google France : Sélection des CV, analyse de tests, entretiens.







6 ans d'expérience chez Yahoo! France (1998-2004)

- Lead Surfer : en charge de des outils et fonctionnalités et de la qualité des résultats de Yahoo! Recherche (Yahoo Search Technology)

- Surfer éditorial : gestion du Guide Web (annuaire de sites), rédaction de la Sélection de la semaine.

- Sélection et recrutement des nouveaux membres de l'équipe

J'ai, au départ, une une formation littéraire : après des étude en Lettres Modernes, j'ai travaillé 7 ans en librairie.



Mes compétences :

Search marketing

Google

Google adwords

Liens sponsorisés

Search Engine Marketing

Adwords

SEM

Marketing Online

Marketing Internet

Web