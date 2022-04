Alexandre DELEBARRE

Passionné par la finance d'entreprise et jeune diplômé d'une école de commerce en master audit & contrôle de gestion, je vous propose mes services.



Esprit d'équipe et valeurs humaines sont des aspects auxquels j’accorde une grande importance.



Investi dans mes missions et fort d'une expérience de deux ans au sein de l'entreprise AREVA NP Site Creusot Forge en tant qu’alternant contrôleur de gestion industriel, je souhaite me positionner sur des missions de Contrôleur de Gestion. Opérationnel et rigoureux, je m’intègre facilement dans une équipe de travail.





Mes compétences :

SAP

Visual Basic

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Acces

Inside

Vision