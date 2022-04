Alexandre DELODE

Éolien: Conception, Modélisation (Onshore et Offshore) et Offres, Exploitation (Onshore).

Transport et Distribution: Recherche, Conception, Modélisation et Offres.

Logiciel: DIgSILENT PowerFactory, EMTP-RV and SKM Power Tools.

Linguistique: Français (Natif C2), Anglais (Excellent C1), Allemand (Opérationnel B2) et Néerlandais (Base A1).



Mes compétences :

Ingénierie

Informatique

Gestion de projet

Visual Basic for Applications

Onshore Oil & Gas

Offshore Oil & Gas

Microsoft Office

Matlab

Java

EMTP

Due Diligence

ATP

SKM

Digsilent Powerfactory

Eolien