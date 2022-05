Yoni RACHOVITCH

Mon objectif professionnel est d’intégrer des projets innovants d’ampleur internationale permettant de mettre en avant mes connaissances et également de pouvoir continuer d’apprendre.



C'est ainsi qu'avec une vision élargie du monde professionnel, je suis en mesure d'apprécier au mieux un projet et de pouvoir y répondre de la meilleure façon.



Voyager et travailler avec des personnes de cultures différentes sont vraiment des expériences enrichissantes et surtout inoubliables.



Mes compétences :

Engineer

offshore

materials

Logistics

logistique

international

maintenance

Oil & Gas

CMMS

GMAO

AMOS

Management

Business Object

Business Intelligence

Spécifications