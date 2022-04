Alexandre DEWAULLE

Prise en charge de la réalisation de calcul de structure en dynamique rapide [explicite] fortement non-linéaire tels que les crashs et impacts via des simulations numériques par éléments finis [Code de calcul LS-DYNA].



Rédaction de rapport technique (note de calcul) et mise en valeur des résultats aux clients (présentation powerpoint).



Gestion de projet et de la relation client (organisation et animation des réunions).



Support au développement marketing (réalisation de brochure, présentation et proposition commerciale, veille technologique, vidéo promotionnelle, démonstrateur …).



Co-rédaction d’appel à projet de pôle de compétitivité en génie mécanique.



Prise en charge d'étudiants et suivi de leur travail, en interaction avec les Universités.



Mes compétences :

Finite Element Analysis

Numerical Simulation

Structural Dynamics

Structural Analysis

Mechanical Engineering

Engineering

R&D

Product Development

Project Management

Management

Marketing

LS-DYNA

TRAP

SIMPACK

Hypermesh

RDM6

Catia

Solidworks

Scribus

Materials

Microsoft Office

Steel

Norme EN1317