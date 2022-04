Alexandre DIET

L’étude de la géopolitique mondiale et l’évolution des diverses problématiques passées et actuelles retiennent particulièrement mon attention. Ma formation m’a permis de peaufiner mes différentes méthodes d’analyses et d’approfondir mes recherches. Ces dernières se tournent principalement vers l’Afrique francophone et l’Europe.



Spécialités :



- Relations internationales (Géopolitique, Sciences politique, Histoire, Economie et Géographie)



- Problématiques propre à l’Afrique



- Questions européennes





Mes compétences :

Rédaction

Géopolitique

Analyse

Histoire

Traduction anglais français