L’intervention des pouvoirs publics en faveur de l’amélioration de l’habitat détenu par les particuliers ne va pas forcément de soi. Pourtant, l’aide aux personnes mal logées, aux ménages vivant parfois dans des situations plus précaires et indignes que dans le parc locatif social, la perte de qualité et d’attractivité résidentielles des quartiers d’habitat ancien à l’identité urbaine forte, sont autant de questions d’ordre public et social qui font prendre tout leur sens aux outils mis à disposition des collectivités locales.



Ce sont ces enjeux qui animent ma motivation pour accompagner les collectivités locales dans leurs ambitions de cohésion sociale et urbaine, afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie de leurs habitants.



Depuis 2006, je travaille dans la société Urbanis, spécialisée dans le conseil auprès des collectivités pour mener à bien des opérations de réhabilitation des quartiers anciens et des copropriétés dégradées, et plus globalement leur politique en faveur de l’habitat privé.

En tant que chargé d’étude, puis en tant que chef de projet, je réalise des études pré-opérationnelles à des interventions publiques locales, qui prennent la forme d’actions incitatives, coercitives ou curatives en fonction des problèmes rencontrés, et qui ont pour objectif de requalifier durablement des immeubles ou des quartiers, et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.



Pour en savoir plus sur les études réalisées ainsi que sur mon parcours universitaire et professionnel :

http://perso.numericable.fr/alexandre.djirikian/



Mes compétences :

Cartographie

Analyse statistique

Traitement de données

SIG

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Coordination de projet

Animation de réunions

Rédaction de rapports

Présentation powerpoint