Alexandre DUBREUX

Je suis actuellement en charge du Département Pilotage, Prévisions et Scores de La Direction des Risques de la Banque Accord.



A ce titre, je manage une équipe de 8 personnes, chargée du pilotage des départements opérationnels Octroi, Plafond et Recouvrement, grâce à la mise à disposition d'outil d'aide à la décision (Scores, Arbres Décisionnels), par la prévision des flux et stocks d'impayé sur l'ensemble de la chaîne du risque, par le calcul de rentabilité à travers le défaut bâlois (Bâle 2) et les modèles de pertes économiques, et par la coordination des projets Banque Accord.



Mes compétences :

Bâle 2

Banque

crédit à la consommation

Finance

Manager

Modélisation

Pilotage

Prévision

Risk manager

Scoring

Statistique