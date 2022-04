Alexandre DUPUIS

Spécialisé dans les systèmes de sécurité sanitaire des aliments basés sur l’analyse des risques:



o Animation d’ateliers en vue de définir les activités à programmer et leur mise en place ;

o Mise en place de systèmes d’évaluation des risques (HACCP / Food desense / Food Fraudes / N&D...);

o Rédaction de cahiers des charges et plans de contrôle;

o Montage de projets qualité / R&D produit

o Formations sur les thématiques du management de la sécurité sanitaire (HACCP / Food defense / Food Fraudes / Audit ...);

o Élaboration de PMS / Manuel HACCP / Dossier d'agrément sanitaire...;

o Conseil sur la réglementation INCO (Étiquetage / calcul des valeurs nutritionnelles) ;

o Audit préparatoire IFS / BRC / FSSC 22000

o Métrologie des Températures / Pression



Autres connaissances du secteur:

• Cartographie d’enceinte de traitement thermique

• Calcul des paramètres de pénétration de chaleur



Mes compétences :

Animation de formations

Ingénierie de formation

Hygiène des aliments

Gestion de projet

Food defense

Sécurité alimentaire

Métrologie

Audit qualité

HACCP

Food Fraudes