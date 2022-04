Bienvenue sur la fenêtre interactive la plus évoluée de la toile : la fenêtre de présentation d'Alexandre Elia sur Viadeo.

Pour en revenir au vif du sujet, je suis depuis maintenant 5 ans dans la vente et j'ai pour projet de devenir Ingénieur dans le secteur de l'aéronautique et spatial.



Dans ce but, je suis en formation BTS système électronique intensive en 1 ans.

Je suis dans le cadre de ma formation en recherche d'un stage de 4 semaines pendant les mois de février/mars.



Après l'obtention de mon diplôme je souhaite effectuer une licence professionnelle en aéronautique / spatial en contrat de professionnalisation.



Je suis extrêmement déterminer dans cet objectif afin de réaliser cette monté en compétence.



Je reste ouvert a toutes propositions de stage / alternance s'inscrivant dans le cadre de mon parcours



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gérer un budget

Evaluer une situation

Gestion clientelle

Relation client

Mise en avant d'une gamme de produits

Adaptation rapide .et rigueur

Créatif

Stratégie commerciale

Ambitieux et motivé