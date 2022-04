Ingénieur de projet avec 10 ans d'expérience dans la conception et la modélisation de systèmes de transport de fluide dans le milieu sous-marin.



1 an d'expérience dans la modélisation aéroélastique et dynamique des éoliennes



Mes compétences :

Aérodynamique

normes offshore

FEA

Hydrodynamique

Rédaction de rapports et de présentations