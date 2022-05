Quentin MENASSANCH

Ingénieur Mécanicien Offshore:

- Design des éléments Subsea (avant projet, étude de détail) utilisés dans les champs profonds et très profonds.

- Design de structures offshore (Jacket, Deck)

- Modélisation par éléments finis



Expériences:

- Modélisation et design d'extensions d'une plateforme offshore

- Design de piles d'ancrage de FPU

- Rédaction de dossier d'achat (spécifications, réquisition et évaluations techniques des ofres)

- Design de PLETs (charges d'opération et d'installation)

- Analyse en contrainte et fatigue de Free Standing Hybrid Riser

- Analyse de Pipe-in-pipe (comportement global & analyse local: bulkheads, spacers...)

- Pipeline Lateral Buckling Analysis

- Design de flowline (ASME B31.3 B31.4 B31.8 ASME BPVC Sec.VIII D2, DNV...)



Mes compétences :

Ansys workbench

Orcaflex

Flexcom

Deeplines

SACS

Abaqus

Ingénierie

Gaz naturel

Ansys

ANSYS APDL et Workbench, Abaqus

Orcaflex, Deeplines

MathCad

Offshore, Subsea